Вашингтон, 8 сентября, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Заблокированные в результате санкций российские активы оценивают в 280 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в министерстве обороны Соединённых Штатов Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Общая стоимость активов <…> оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском союзе», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что это лишь предварительная оценка экспертов из ведущих стран. Окончательный подсчёт специалисты из США, Австралии, Канады, Японии и стран Европейского союза намерены завершить к концу года.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции во время визита в Киев сообщил о передаче Украине средств, конфискованных у российских бизнесменов и предпринимателей. По его словам, сумма, которую Вашингтон передаст Киеву на реабилитацию, составляет 5,4 миллиона долларов.

Российская сторона неоднократно отмечала незаконность заморозки российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ограблением и подчеркнул, что западные страны обязаны разморозить активы безо всяких условий.