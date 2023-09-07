Вашингтон, 7 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен не имеет права рассуждать об успешности контрнаступления ВСУ, пока не побывает на передовой, заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт отметил, что глава Госдепа не поедет на фронт, поскольку погибнет там. Риттер также добавил, что такой же результат ожидает украинских военных, которые вступят в бой с российскими войсками.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь в ходе своего выступления в украинском внешнеполитическом ведомстве заявил, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

Он также сказал, что Вашингтон хочет, чтобы у украинских военных было всё необходимое для успеха в наступательной операции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что поездка Блинкена в Киев не спасёт положение, в котором оказалась Украины.

4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинской армии обернулось полным провалом.