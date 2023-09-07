Экс-разведчик армии США оценил слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Риттер: Блинкен должен побывать на фронте, чтобы рассуждать об успехах ВСУ
Вашингтон, 7 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен не имеет права рассуждать об успешности контрнаступления ВСУ, пока не побывает на передовой, заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Эксперт отметил, что глава Госдепа не поедет на фронт, поскольку погибнет там. Риттер также добавил, что такой же результат ожидает украинских военных, которые вступят в бой с российскими войсками.
Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь в ходе своего выступления в украинском внешнеполитическом ведомстве заявил, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ.
Он также сказал, что Вашингтон хочет, чтобы у украинских военных было всё необходимое для успеха в наступательной операции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что поездка Блинкена в Киев не спасёт положение, в котором оказалась Украины.
4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинской армии обернулось полным провалом.