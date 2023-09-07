Воронеж, 7 сентября, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Семь человек доставлены в больницу из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области. Об этом 7 сентября сообщил представитель районной станции скорой медицинской помощи в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

Две женщины и пять мужчин находятся в инфекционном отделении больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 8 в Воронеже. Все пациенты — из одного очага сибирской язвы в селе Лебединка.

Уточняется, что в Богучарском районе погибли несколько коров. Работники фермы стали разделывать одну из них для установления причин смерти, порезались и заразились сибирской язвой. Среди заразившихся — скотник, владелица мясного магазина, покупатели.

На отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин, он будет действовать до 20 декабря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 августа в Воронежской области выявлен новый очаг сибирской язвы на рынке у воронежского цирка. Эпизодическим очагом признали холодильные камеры в здании рынка «1000 мелочей». Территорию в радиусе 2 км от границ очага признали неблагополучной, а в радиусе 5 км — угрожаемой зоной.

В Роспотребнадзоре 5 июля исключили угрозу распространения сибирской язвы в России. В ведомстве подчеркнули, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку.