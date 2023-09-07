Брянск, 7 сентября, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены российскими силами ПВО в воздушном пространстве над Брянском, один из них уничтожен в воздухе. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что вечером 7 сентября пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа на объекты, расположенные на территории России.

Два беспилотника украинских войск перехвачены дежурными средствами ПВО в небе над Брянском, один из дронов уничтожен в воздухе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинская армия атаковала промышленный объект в Брянске, с использованием беспилотника. Как указал губернатор Брянска Александр Богомаз, в результате падения БПЛА никто не пострадал.

Утром 7 сентября губернатор Брянской области сообщил, что силы радиоэлектронной борьбы подавили в небе над Брянском беспилотник самолётного типа. Дрон упал возле железнодорожного полотна у вокзала Брянск I. Никто не пострадал, разрушений не было.