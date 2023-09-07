Вашингтон, 7 сентября, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины собираются начать новую наступательную операцию летом 2024 года с использованием американских истребителей F-16, которые ранее Запад пообещал передать Киеву, заявил наемник из США Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, обещанные боевые машины «уже в пути». Вандайк считает, что украинский конфликт продлится по крайней мере до 2024 года.

Наемник также отметил, что созданные Россией укрепрайоны с минными полями сильно усложнили положение украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Он также выразил надежду на то, что украинское «наступление» останется неудачным.

17 августа США разрешили третьим странам поставлять Украине свои истребители F-16. 20 августа Нидерланды пообещали передать ВСУ 42 таких самолёта.

В свою очередь власти Дании объявили о планах отправить на Украину 19 истребителей F-16. 31 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киеву требуются 160 самолётов F-16 для того, чтобы лишить российских военных возможности доминировать в небе.