Брянск, 7 сентября, 2023, 22:00 — ИА Регнум. ВСУ 7 сентября атаковали промышленный объект в Брянске, используя беспилотник. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет», — написал он.

Богомаз сообщил, что на место прибыли пожарные и оперативные службы.

Ранее вечером 7 сентября губернатор Брянской области сообщил, что силы радиоэлектронной борьбы подавили в небе над Брянском беспилотник самолётного типа. Дрон упал возле железнодорожного полотна у вокзала Брянск I. Никто не пострадал, разрушений не было.

Богомаз также утром сообщил сбитом вражеском беспилотнике средствами ПВО на подлёте к Брянску, пострадавших и повреждений не было. После этого стало известно ещё об одном БПЛА, который сбили над городом. Во втором случае получили повреждения здание железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей.