Суэц, Египет, 7 сентября, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Сборная России по футболу и олимпийская команда Египта сыграли вничью в товарищеском матче со счётом 1:1. Игра проходила 7 сентября в Суэце.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый гол забил полузащитник хозяев Нассер Махер на седьмой минуте. Российский полузащитник Степан Оганесян сравнял счёт на 46-й минуте.

Вторая встреча сборных запланирована на 11 сентября в 19:00 мск. Она также пройдёт в Суэце. В египетской сборной заявили, что готовы провести товарищеский матч и на российской территории.

Олимпийская сборная Египта является финалистом последнего Кубка африканских наций. Кроме того, команда попала в финальный турнир летней Олимпиады 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября российская сборная по футболу сыграет товарищеский матч с командой Катара. Игру запланировали на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре, она начнётся в 18:15 мск.