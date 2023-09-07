Москва, 7 сентября, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Банк России разрешил неограниченную продажу наличных долларов и евро в стране. Об этом стало известно 7 сентября. ний, следует из пресс-релиза.

Отмечается, что ЦБ убрал из сообщения фразу о том, что реализовывать можно валюту, поступившую в кассы с 9 апреля 2022 года. В то же время Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие иностранной наличности со счетов, в частности, открытых до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00.00 по московскому времени указанной даты для них остаётся в силе. Допускается обналичивание не более $10 тыс. или сопоставимой суммы в евро при условии, что владелец ещё не использовал эту возможность. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора пресс-релизе.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, ЦБ объявил об увеличении продажи валюты в десять раз с 14 по 22 сентября. В указанные даты Банк России продаст иностранную валюту на сумму 150 млрд рублей, увеличив ежедневный объём операций с 2,3 млрд рублей до 21,4 млрд рублей. Так предполагается временно ускорить проведение ранее запланированных операций по зеркалированию связанных с инвестированием средств ФНБ сделок. В Банке России пояснили, что Минфин осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях, поэтому в ближайшее время может возникнуть дополнительный спрос на иностранную валюту.

Перед этим, 1 сентября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала «поднастроить» валютные ограничения. Так, по её словам, Банк России не хочет создавать дополнительные сложности для российских экономических агентов, поэтому в рамках общей картины нужно искать, что можно изменить. Набиуллина добавила, что Центробанк изначально выступал за либерализацию валютного контроля, однако жёсткие меры пришлось принимать для стабилизации ситуации на рынке.