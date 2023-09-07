Тула, 7 сентября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Среднее время приезда скорой помощи на экстренные вызовы в Тульской области составляет 13 минут. Об этом рассказал главный врач Тульского центра медицины катастроф Сергей Мухин, выступая на V Форуме социальных инноваций регионов в Москве. Он представил опыт управления объединенной службой скорой медицинской помощи и медицины катастроф региона в ходе дискуссии об инновациях в управлении системы скорой помощи.

Пресс-центр правительства Тульской области Лучшие практики Тульской области в сфере здравоохранения представлены на межрегиональном инновационном форуме в Москве

«Благодаря централизации службы, внедрению современных цифровых решений и четкой работе диспетчерского отдела среднее время доезда на экстренные вызовы в Тульской области составляет 13 минут», — сообщил Сергей Мухин.

В дискуссии на тему «Профилактический щит: прорывные модели профилактики и реабилитации» принял участие заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков. На встрече обсуждались возможности расширения профилактики и раннего выявления заболеваний, эффективные методики регионов по популяризации здорового образа жизни. Дмитрий Марков сообщил, что при поддержке губернатора Алексея Дюмина в Тульской области прошла масштабная акция «Профилактический щит страны». Более двух тысяч жителей прошли обследования федеральных специалистов, приняли участие в школах здоровья и мастер-классах.

«Фокус проекта был сделан на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, формирование приверженности к здоровому образу жизни. Важно, что к нашей работе активно подключились руководители предприятий. Вместе с минздравом они реализуют корпоративные программы укрепления здоровья», — отметил Дмитрий Марков.

Как сообщили в пресс-центре правительства Тульской области, в этом году Агентство стратегических инициатив включило тульский опыт управления службой скорой медицинской помощи в сервис поиска лучших практик «Смартека» и рекомендовало его для внедрения в других регионах страны.