Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Постоянное представительство России в Организации Объединённых Наций запросило на 26 сентября заседание Совбеза по подрыву «Северных потоков». Об этом 7 сентября сообщил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Будем продолжать выводить западников «на чистую воду», — написал он.

Полянский сообщил, что заседание должно начаться в 22:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» подорвали 26 сентября 2022 года. Террористы уничтожили три нитки из четырёх. Диверсии провели в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В этих государствах возбудили уголовные дела, но не разрешили российской стороне участвовать в расследовании.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, где заявил, что к подрыву «Северных потоков» причастен президент США Джо Байден. По мнению публициста, американский лидер распорядился активировать заряды. Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Он отметил, что это было сделано для нарушения энергетической безопасности целого континента.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ИА Регнум заявил, что взорванные газопроводы, скорее всего, уже не отремонтируют и не запустят в эксплуатацию. Он отметил, что у «Северного потока — 2» одна из ниток осталась целой, но у него нет разрешения на эксплуатацию и вряд ли европейские чиновники осмелятся его выдать.