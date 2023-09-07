Киев, 7 сентября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Киеву поставили условие для страховки поставок зерна. Как стало известно 7 сентября, страховая компания Lloyd’s of London отказалась от оказания своих услуг, если Украина не предоставит для этого новый коридор под эгидой ООН.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным агентства Reuters, гендиректор Lloyd’s Джон Нил заявил, что компания будет готова страховать перевозки зерна из украинских портов, только если установят международные коридоры по аналогии с теми, что были в зерновой сделке, и компания обсуждает это с представителями ООН.

«В отсутствие вмешательства ООН и согласования с ООН мы не санкционируем страхование», — процитировало его агентство.

В то же время глава другой крупной страховой компании Beazley Эдриан Кокс подтвердил Reuters, что компания страхует зерновые рейсы, которые Украина сейчас выполняет.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. Президент России Владимир Путин 13 июля допустил приостановку участия России в зерновой сделке, а 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.

Украина использовала морские коридоры, предназначенные для зерновой сделки, для совершения терактов и диверсий против военных и гражданских объектов в России, отмечали, в свою очередь, в МИД России. Одновременно с приостановкой действия зерновой сделки Минобороны отозвало гарантии безопасности судоходства по соответствующему черноморскому коридору. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

Киев после этого заявил о готовности продолжать поставки сухопутным путём, но эксперты отмечали, что тогда стоимость доставки украинской продукции заметно возрастёт. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 31 июля заявил о договорённостях с Хорватией об использовании портов страны на реке Дунай и в Адриатическом море для транзита зерна, и 7 сентября на Украине заявили о начале экспорта зерна через Хорватию.