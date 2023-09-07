Вашингтон, 7 сентября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. В ходе проведения спецоперации Россия поняла ключевую роль беспилотников в боевых действиях и переформатировала под это свои войска, а НАТО действует в этой сфере по старинке. Об этом 7 сентября заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если между Россией и армией образца НАТО начнётся столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов», — отметил он.

В нынешних конфликтах роль дронов выросла до умопомрачительных масштабов, подчеркнул эксперт. Риттер отметил, что Соединённые Штаты также пытались создать семейство ударных беспилотников, однако всё ещё не сумели разработать дроны необходимого уровня.

Эксперты из страны Запада неоднократно говорили об эффективности российских дронов-камикадзе в зоне СВО, а также о многих других видах российского оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа польский портал Interia написал, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» — это одно из самых мощных видов оружия в арсенале российских военных. Авторы публикации подчеркнули, что дроны-камикадзе вызывают ужас у экипажей украинской военной техники.

Военный эксперт, полковник в отставке и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в тот же день заявил ИА Регнум, что с помощью дронов «Ланцет» можно устроить настоящую охоту на украинскую бронетехнику на удалении до 40 км. Он добавил, что благодаря своим техническим характеристикам эти беспилотники представляют колоссальную угрозу для ВСУ, в чём военнослужащие Украины сами неоднократно сознавались.