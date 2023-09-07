Москва, 7 сентября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 сентября назвала встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Киеве с продажей Родины за еду. Так она прокомментировала совместный снимок политиков в одном из заведений McDonald’s.

«Раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». Сейчас — за кулёк жареной картошки и пирожок с варёной ягодкой», — написала Захарова в Telegram-канале.

В своей цитате дипломат вспомнила фразу из книги про Мальчиша-Кибальчиша Аркадия Гайдара. На фото запечатлён Кулеба, стоящий перед Блинкеном, который держит в руках поднос с едой из ресторана. На нём лежит большая порция картофеля-фри и пирожок.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен прилетел в Киев с официальным визитом 6 сентября. Во время переговоров с Кулебой они обсудили военную помощь, сотрудничество в области обороны и экспорт зерна с Украины. На совместной пресс-конференции Блинкен объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму более $1 млрд. Поставки включают 120-миллиметровые снаряды с сердечником из обеднённого урана для танков Abrams, которые ВСУ могут получить в сентябре. Также Блинкен и Кулеба обсудили поставки тактических баллистических ракет ATAMS. А после Кулеба рассказал Блинкену, как в молодости похмелялся в McDonald’s двойными чизбургерами с кока-колой. Госсекретарь США отметил, что с ним подобного не приключалось.