Вашингтон, 7 сентября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Группа членов Палаты представителей США от Республиканской партии во главе со спикером нижней палаты Кевином Маккарти ищут возможность продлить финансирование американского правительства так, чтобы не выделять средства на оказание помощи ВСУ. Об этом 6 сентября сообщил портал Punchbowl News, ссылаясь на источники.

По информации издания, республиканцы, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, хотят утвердить запрос Белого дома на выделение 40 млрд долларов на федеральные проекты только в той части, которая касается ликвидации последствий стихийных бедствий в США.

Это может привести к разногласиям, так как в Сенате большинство собирается поддержать выделение всех $40 млрд, запрошенных администрацией президента.

Журналисты отметили, что для утверждения запроса Белого дома нужно согласие обеих палат Конгресса. Если они не договорятся до 1 октября, когда в США начинается финансовый год, федеральному правительству придётся приостановить работу.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа президент США Джо Байден запросил на дополнительное финансирование федеральных проектов $40 млрд, из которых $13 млрд — на военную помощь Киеву. На устранение последствий стихийных бедствий он запросил $12 млрд.

Группа из 12 конгрессменов от Республиканской партии потребовала от президента отозвать запрос о выделении на помощь Украине. Они заявили, что американские граждане устали финансировать конфликты. Республиканцы также обвинили Байдена в усугублении неконтролируемых дефицитных расходов государства.