Выборг, Ленинградская область, 7 сентября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Две пострадавшие в ДТП под Выборгом велосипедистки 14 и 15 лет находятся в стабильном тяжёлом состоянии. Состояние остальных восьми пострадавших оценивается как средней тяжести, сообщила 7 сентября пресс-служба Минздрава России.

Прокуратура Ленинградской области

«Госпитализированы девять подростков и один взрослый, пострадавшие в ДТП в Ленинградской области. Состояние восьми пострадавших оценивается как средней тяжести: у большинства черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей», — говорится в сообщении.

В Минздраве также сообщили о консультациях с федеральными центрами ведомства, благодаря которым выбрали верную тактику лечения. Пострадавших в процессе лечения переведут в Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет Минздрава России и детские медучреждения города. Отмечается, что все они получают необходимую помощь и наблюдаются врачами.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели двоих детей в ДТП на трассе «Скандинавия» стало известно 7 сентября. По изначальным данным, фура наехала на группу велосипедисток Школы олимпийского резерва, травмы получили несколько человек, в том числе тренер Юрий Воробейников. На место аварии прибыли два борта санавиации. Полиция задержала и допросила водителя фуры, следователи возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что тренер погибших велосипедисток не имел допуска к тренировке на скоростной трассе, он ни с кем это не согласовал. Глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов заявил, что отсутствие у тренера даже формального разрешения выводить группу на автомагистраль подтвердил директор интерната спортивной школы.

Также в ГИБДД раскрыли подробности случившегося. Оказалось, что в группу спортсменок въехал не грузовик, как сообщалось изначально, а автомобиль сопровождения.