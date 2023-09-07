Лима, 7 сентября, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Перуанская полиция задержала гражданина России Артёма Сафонова по подозрению в торговле наркотиками. Об этом 7 сентября сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника полиции Хавьера Инфанте.

«Сотрудники… национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они занимались продажей … [наркотиков] в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес (провинция Лима)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что имеются ввиду 27-летний Ренсо Бонилье Рейес и 39-летний россиян Артём Сафонов, которого издание назвало «возможным главой банды «Русские Сан-Хуана». Также указывается, что полиция изъяла у задержанных оружие и три килограмма лёгких наркотиков.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа 2022 года сотрудники правоохранительных органов Абхазии задержали в Сухуме двух россиян по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. У них изъяли около 39 грамм сильнодействующего наркотического средства. По решению суда россиян арестовали.