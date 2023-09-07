Киев, 7 сентября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Кассетные бомбы, которые США поставили Украине, не помогли ВСУ преодолеть российскую оборону. Бетонные оборонительные укрепления оказались хорошо защищены от бомбовых ударов, сообщило 7 сентября The New York Times со ссылкой на бойцов ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных российских позиций», — процитировало издание украинских военных.

По их словам, траншеи и бункеры российских войск стали главным препятствием для ВСУ. Иностранные военные эксперты и аналитики подчёркивали, что кассетные боеприпасы эффективны только на открытой местности. Более того, журнал National Interest отмечал, что кассетные боеприпасы являются едва ли не угрозой для самой украинской армии из-за отсутствия необходимого объёма разведывательных данных.

Как писало ИА Регнум, президент США Джо Байден назвал решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было трудным, но необходимым. Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о письменных гарантиях Киева, что ВСУ не будут применять кассетные бомбы по целям в России, а только на территории Украины. Чиновник заверил, что общественность «не станет свидетелем разлада, раздора и разъединения» после решения Вашингтона о поставках.

В МИД России подчеркнули, что передача кассетных снарядов ставит под удар мирных жителей и нацелена на затягивание украинского кризиса. Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Соединённые Штаты передают ВСУ такие боеприпасы, потому что других не осталось. Он добавил, что они бесхозно лежат на американских складах, поэтому поставка ослабит ВСУ, а не усилит. Риттер назвал передачу кассетных бомб пиар-кошмаром для Байдена.

Позднее, 11 июля, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что до сих пор российская армия не применяла в зоне спецоперации кассетные боеприпасы, понимая, насколько они опасны, но может возникнуть такая необходимость, если Пентагон передаст бомбы Киеву. Министр обороны отметил, что поставки повлияют на затягивание конфликта, и подчеркнул, что российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские. Шойгу напомнил, что Россия не присоединялась к конвенции по запрещению применения кассетных боеприпасов, как и Украина, и США.