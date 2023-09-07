Ереван, 7 сентября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Пророссийский блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян были задержаны в Горисе, сейчас они находятся в СК. Об этом 7 сентября сообщил Sputnik Армения.

Telegram-канал Микаэла Бадаляна Блогер Микаэл Бадалян

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в соцсетях, что Бадалян исчез. По его словам, блогера могли похитить. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что инцидент может быть провокацией в связи проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Она отметила, что многие «спят и видят», как испортить отношения двух стран, а Западом в это вложены очень большие деньги.

По данным журналистов, блогер и журналист задержаны следователями. Что стало причиной для задержания, неизвестно. Указывается, что Геворкян отправился в Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта «Мы» о жизни в приграничных с Азербайджаном районах.

«Его программы отличались остротой суждения и критическими оценками действительности, сложившейся после войны 2020 года. Он известен также как кинорежиссер и актер», — говорится в сообщении.

При этом Бадаляна уже ранее арестовывали за якобы распространение ложной информации о вероятной подготовке в Ереване терактов. Он был освобождён под залог.