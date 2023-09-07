Москва, 7 сентября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. С арестом олигарха Игоря Коломойского на Украине фактически стартовала президентская избирательная кампания, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА Регнум.

STR/EPA/TASS Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (второй слева) на заседании в Шевченковском районном суде

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коломойскому обвинения в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка» (249 млн долларов).

«Выборы должны состояться в следующем году. Зеленский пытался отменить их. И, судя по всему, эта формула совершенно не устраивает Вашингтон, так как она означает продолжение конфликта до неизвестно каких пределов, — сказал Мартынов. — Я думаю, что на его аресте и обвинении настояли американцы, совершенно точно. Об этом косвенно свидетельствует спешный приезд на Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена».

Мартынов напомнил, что именно с именем Коломойского связывают авторство политического проекта «Зеленский», и не факт, что Вашингтон видит Зеленского на втором сроке. Скорее всего, наоборот.

Также он обратил внимание, что конфликт в Донбассе не помешал ни избранию Петра Порошенко на пост президента, ни действующего главы киевского режима.

С версией об американском влиянии частично согласился и Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. По его мнению, неслучайно этот арест произошёл в момент приезда на Украину государственного секретаря США.

«Как мы знаем, в США расследуется несколько дел относительно Игоря Коломойского и его схем по отмыванию денег, — сказал Денисов. — И это мог быть символический шаг со стороны офиса Зеленского и его лично, демонстрирующий американским партнёрам, что для него куда важнее и приоритетнее отношения с США, чем с этим опальным олигархом. Это видится мне наиболее вероятным сценарием».

Денисов призвал понимать специфику украинских реалий и функционирования финансово-промышленных групп. Если бы власти Украины действительно начали борьбу с коррупцией, то следовало бы арестовать ещё порядка семи самых богатых людей Украины.

«Все финансово-промышленные группы на Украине уходят от честного и справедливого налогообложения. Все выводят свои активы за границу. Причём чаще всего с нарушением законодательства. Все об этом знают. Но правоохранительные органы интересуются конкретными персонами», — подытожил Денисов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по делу, в рамках которого был арестован Коломойский, проходят ещё пять топ-менеджеров «Приватбанка»: бывший председатель правления Александр Дубилет, директор департамента межбанковского дилинга, директор казначейства, начальник департамента поддержки межбанковских операций и заместитель руководителя департамента обслуживания счетов банков-корреспондентов.

Ранее, 2 сентября, СБУ сообщила, что Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём.

Адвокаты Коломойского заявили, что он не будет вносить залог в 509 млн гривен, чтобы покинуть СИЗО.

Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу сроком на два месяца.