Москва, 7 сентября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Использование FPV-дронов против вертолётов будет неэффективным по целому ряду причин. Поэтому пока что ВСУ не стоит думать о завоевании господства в воздухе, сказал ИА Регнум боец 1-го Донецкого армейского корпуса ВС России.

Александр Полегенько/ТАСС

Так он оценил опубликованный украинскими источниками видеоролик, где запечатлена попытка сбить вертолёт Ка-52 при помощи дрона-камикадзе. На видео показана встреча дрона и вертолёта, который в итоге уходит из-под атаки и отрывается от преследователя. Тем не менее авторы ролика (вероятно, бойцы ВСУ) обещают продолжить атаки и охоту за вертолётами.

«Я видел ролик, у меня возникло ощущение, что встреча скорее всего была случайной. То есть они не планировали сбивать вертолёт, дрон летел явно на другую цель, но наткнулся на вертолёт, — отметил боец 1-го Донецкого АК. — Дальше операторы попытались использовать ситуацию в свою пользу, но не вышло. Откровенно говоря, это вообще очень трудно. У вертолёта скорость сильно выше, он легко может оторваться от такого преследования без проблем».

Вопрос о применении дронов против вертолётов ранее обсуждался по обе стороны фронта, отметил собеседник. Но в силу целого ряда причин малые беспилотники не могут считаться эффективным средством противовоздушной обороны.

«Помимо скорости лёгких дронов, есть ещё одна сложность. Расчёт, который управляет БПЛА, должен ждать в засаде, предполагая, что где-то здесь появится вертолёт. Учитывая, что наши работают с хорошей дистанции и вплотную к фронту стараются не подлетать, операторы должны успеть не только запустить дрон, но и довести его до цели. А это километров пять-восемь может быть спокойно. За это время вертолёт уже уйдёт», — пояснил эксперт.

Единственный вариант, когда такая тактика может сработать, — это запуск дрона встречным курсом.

«Грубо говоря, в лоб вертолёту, — указал собеседник. — Тогда да, шансы есть. Но вопрос расстояния никто не отменяет. Добавим, что, во-первых, вертолёт может обнаружить и сжечь операторов дрона. А во-вторых, также может уклониться от дрона, который летит прямо на него, и сманеврировать».

По словам бойца, ВСУ гипотетически могли бы использовать для противодействия вертолётам более тяжёлые беспилотники, на которые гипотетически можно установить гранатомёт. Однако до сих пор такие разработки демонстрировались лишь на выставках и в реальных боевых действиях участия не принимали. Поэтому и здесь беспилотники пока что проигрывают вертолётам, резюмировал собеседник.

Ранее военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев в беседе с ИА Регнум рассказал, что тактика применения вертолётов в качестве перехватчиков для низкоскоростных целей, которая была разработана ещё в советские времена, возродилась и проявила себя довольно эффективно. Таким образом было сбито несколько беспилотников ВСУ.