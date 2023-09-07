Москва, 7 сентября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Американский журналист Джексон Хинкл, заявляя, что Россия в украинском конфликте может в итоге взять контроль над Киевом, пытается таким образом надавить на администрацию президента США Джо Байдена, но сам по себе такой вариант завершения конфликта на Украине маловероятен. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог Борис Межуев.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее журналист Джексон Хинкл заявил, что украинский конфликт закончится тем, что Россия освободит Киев и возьмёт его под контроль. Также он допустил, что конфликт на Украине закончится на условиях России. По мнению Хинкла, Украина может потерять контроль над Харьковом и Одессой, если киевские власти не прекратят боевые действия. Также он допустил, что Польша может зайти с одобрения США на Западную Украину, во Львов.

«Этот вариант возможен. Но не вижу оснований для этого. Потому что, во-первых, упорные бои идут даже за гораздо более мелкие города, чем Киев. То есть каждый город на Украине становится вооружённой крепостью. А в Киеве сейчас максимально сильны антироссийские настроения, и я сомневаюсь, что они там просто так сложат оружие», — поделился Межуев.

По его мнению, такой сценарий может воплотиться в жизнь, только если начнутся бои на истощение, а Киев не станет эскалировать ситуацию. Политолог пояснил, что если Украина потеряет поддержку Запада или произойдёт нечто непредвиденное с выборами, то поле сопротивления будет подавлено и это приведёт к некой перспективе по захвату Киева. Но, по мнению Межуева, в это сложно поверить.

«Поэтому не вижу оснований для такого оптимистического сценария со взятием Киева», — подчеркнул политолог.

Он также отметил, что у американского журналиста может быть несколько причин, чтобы бросать такие громкие заявления. Однако главная и основная — заставить администрацию действующего президента США Байдена пойти на переговоры с Россией.

«Возможно, что Хинкл хочет так воздействовать на правительство, что, мол, если не остановить конфликт, то вот к чему он приведёт. И республиканцы, чувствуя такие нарастающие мнения и настроения, могут развернуть свою предвыборную кампанию именно в эту сторону — что нужно завершить конфликт на Украине и полностью прекратить тратить ресурсы и средства на боевые действия», — допустил Межуев.

В свою очередь эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов счёл само предположение американского журналиста несколько спорным. По его мнению, с одной стороны, Хинкл прав, что конфликт завершится на условиях России, но в отношении контроля над Киевом Глазунов усомнился.

«Мы сейчас находимся в точке бифуркации, это когда события могут пойти развиваться по десяткам вариантов. И то, что предложил Хинкл, — это один из вариантов. Если Украина начнёт отступать и мы начнём двигаться на запад, то этот вариант вполне возможен. Тогда поляки заберут Западную Украину, присоединятся к делению и венгры с чехами. От Украины совсем ничего не останется, может, только Киев», — поделился Глазунов.

По его мнению, более вероятно, что Россия в этом случае оставит Киев нейтральной территорией, не представляющей опасность, где будут жить мирные граждане. Но, как подчеркнул Глазунов, даже этот вариант далеко не точен.

До этого журналист Хинкл предположил, что, если военный конфликт на территории Украины продолжится, страна может утратить огромную часть территорий, в том числе окончательно лишиться выхода к Чёрном морю.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские военные займут Одессу и Харьков в случае затягивания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва работает над достижением заявленных целей специальной военной операции, в то время как ни Киев, ни Вашингтон не могут этому помешать.

В свою очередь британский генерал, ранее возглавлявший объединённое командование армии Великобритании, Ричард Берронс назвал лишь три способа завершения конфликта на Украине. Первый вариант, по мнению генерала, связан с отказом Киева от продолжения боевых действий. Второй вариант — временное прекращение огня обеими сторонами. Третий вариант Берронс связал с серией шагов по снижению давления на Украину со стороны Запада.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев.