Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. В США назвали ситуацию на Украине плохой и неперспективной. Как заявил 7 сентября журналистам зампостпреда страны при ООН Роберт Вуд, США будут продолжать оказывать давление на Россию в связи с этим.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация плохая, и она не улучшается. Нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска», — ответил он на вопрос об ожиданиях от заседания Совбеза ООН по Украине.

Контрнаступление ВСУ началось на нескольких тактических направлениях в Донбассе 4 июня. В бой пошли подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бойцы ВСУ. Вскоре после этого в Сети появились кадры подбитых поставленных ранее Киеву немецких танков, дымящихся на поле боя. Президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов. Минобороны России 4 августа сообщило, что ВСУ в своих попытках наступления потеряли более 43 тыс. военных и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений, в том числе танки Leopard и колёсные танки AMX и БМП Bradley.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти множество месяцев, а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Позднее в США заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Издание The Washington Post отметило, что неспособность Киева достичь успеха на поле боя приводит конфликт в тупик и к ослаблению западной поддержки.