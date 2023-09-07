Дакка, 7 сентября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Россия ценит страны, в числе которых Бангладеш, которые придерживаются национальных интересов даже под давлением Запада. Об этом 7 сентября сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бангладеша Абдулкаламом Абдулом Моменом.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Несмотря на беспрецедентное давление по так называемому украинскому вопросу, наши друзья придерживаются в своей внешней политике исключительно опоры на свои национальные интересы», — заявил глава российского МИД.

Как отметил Лавров, стороны условились активизировать контакты во всех областях. Так, говоря об атомной сфере, он упомянул, что в октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива на совместную атомную электростанцию.

«Наш флагманский совместный проект строительства АЭС «Руппур» на территории Бангладеш реализуется ритмично, в соответствии с графиком», — уточнил Лавров.

Помимо этого, участники переговоров обсудили вопрос поставок зерна и увеличение срока годовых договорённостей. Как отметил Лавров, процессы поставок пшеницы и удобрений в Бангладеш можно перевести с ежегодной на более длительную основу. В том числе он обсудил с Моменом и поставки СПГ, газа и нефти.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Бангладеш подтвердил готовность закупать нефть из России по доступной цене. Как заявила премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, страна придерживается политики дружественных отношений со всеми государствами, поэтому власти сосредоточились на развитии и реализации потребностей народа. Хасина отметила, что Бангладеш испытывает энергетические сложности.

Ещё в 2022 году президент России Владимир Путин говорил о том, что связи Москвы и Дакки развиваются в духе дружбы и взаимоуважения на протяжении полувека. Об этом он заявил в телеграмме президенту Бангладеш Абдуле Хамиду в день 50-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Бангладеш обеспечат «дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях».