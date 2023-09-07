Вашингтон, 7 сентября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Суд в США в ходе заседания 7 сентября приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Его признали виновным в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной информации. Прокуратура запрашивала для Клюшина 14 лет тюремного заключения, адвокат настаивал на том, чтобы срок был не более трёх лет.

Сторона обвинения также заявляла о намерении взыскать с россиянина $5 млн в качества штрафа и около $8,3 на компенсацию ущерба.

Защита Клюшина намерена обжаловать приговор.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале суд присяжных признал Клюшина виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением цифровых технологий и мошенничестве с ценными бумагами.

Клюшина задержали в марте 2021 года в аэропорту швейцарского города Сьона. Он прибыл туда, чтобы отдохнуть в отпуске. Запросы на его экстрадицию отправили США и Россия. Швейцария отказала российской стороне, и в декабре 2021 года задержанного передали США.

Посол России в США Анатолий Антонов 17 августа 2023 года заявил, что США начали охоту на россиян. Он отметил, что Москва следит за всеми случаями, когда россияне находятся в американских тюрьмах, и стремится вызволить их оттуда.