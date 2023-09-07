Санкт-Петербург, 7 сентября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Сбившему велосипедисток на трассе в Ленинградской области водителю фуры предъявили обвинение, сообщили 7 сентября в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»/ТАСС

«Только что после проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение и готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленинградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в МВД.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831590" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября водитель грузовика Scania на трассе «Скандинавия» в районе города Выборга в Ленинградской области совершил столкновение с автомобилем, сопровождавшим группу велосипедистов.

Водитель фуры не справился с управлением, наехал на машину сопровождения, а она — на велогруппу. В результате двое подростков-велосипедисток погибли и ещё шесть несовершеннолетних получили травмы. Также пострадал тренер.

СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Водителя задержали и допросили.

Следствие сообщило, что будет ходатайствовать об избрании водителю грузовика меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказал глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов, у тренера, который ехал с попавшей в ДТП группой велосипедисток, не было разрешения выводить их на скоростную трассу. Он пояснил, что на такой трассе, как «Скандинавия», невозможно обеспечить меры безопасности, поскольку у движущихся транспортных средств большая разница в скоростях.