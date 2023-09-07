Насмерть сбившему велосипедисток в Ленобласти водителю предъявили обвинение
Насмерть сбившему велосипедисток в Ленобласти водителю фуры предъявили обвинение
Санкт-Петербург, 7 сентября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Сбившему велосипедисток на трассе в Ленинградской области водителю фуры предъявили обвинение, сообщили 7 сентября в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Только что после проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение и готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленинградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в МВД.
Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября водитель грузовика Scania на трассе «Скандинавия» в районе города Выборга в Ленинградской области совершил столкновение с автомобилем, сопровождавшим группу велосипедистов.
Водитель фуры не справился с управлением, наехал на машину сопровождения, а она — на велогруппу. В результате двое подростков-велосипедисток погибли и ещё шесть несовершеннолетних получили травмы. Также пострадал тренер.
СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Водителя задержали и допросили.
Следствие сообщило, что будет ходатайствовать об избрании водителю грузовика меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как рассказал глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов, у тренера, который ехал с попавшей в ДТП группой велосипедисток, не было разрешения выводить их на скоростную трассу. Он пояснил, что на такой трассе, как «Скандинавия», невозможно обеспечить меры безопасности, поскольку у движущихся транспортных средств большая разница в скоростях.