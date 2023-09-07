Варшава, 7 сентября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Свыше половины переехавших в Польшу жителей Украины (56,9%) заявили, что после этого их уровень жизни снизился. Это следует из опубликованных 7 сентября результатов социологического исследования учёных Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета Варшавы.

DUMITRU DORU/EPA/TASS

Исследование было проведено с июня по июль на украинском и русском языках путём использования методов компьютерного интервью и телефонного опроса в группе из 243 совершеннолетних украинцев.

Согласно полученным результатам, которые привело РИА Новости, 44,5% респондентов считают, что имеют достаточные для жизни доходы, и 44,9% высказали иное мнение. При этом 56,9% участников опроса заявили об ухудшении условий жизни после приезда в Польшу.

Большая часть опрошенных отметили, что не чувствуют, что с ними хуже обращаются в Польше, однако пятая часть заявила о худшем доступе к рынку труда (21,8%), заработной плате (20,2%) и доступу к органам государственного управления (17,7%).

Чуть более пятой части респондентов (20,6%) отметили, что работают в Польше на основании договора подряда, ещё 18,9% участников опроса — по трудовому договору. Также 9,9% опрошенных учатся или учились, 9,1% занимаются бизнесом и ещё 8,6% являются пенсионерами.

Три четверти опрошенных украинцев заявили, что довольны своей работой, ещё 17,1% заявили об обратном. Большая часть респондентов (62,5%) считают, что место происхождения (гражданство) не влияет на оценку их работы, однако 17,8 придерживаются противоположного мнения.

Почти все респонденты (94,3%) положительно оценивают полученную ими в Польше помощь, однако украинцы неоднозначно оценивают ожидания относительно дальнейшей поддержки со стороны польских властей. Так, двум пятым такая поддержка не нужна, 37,4% считают, что нужна.

После окончания конфликта на Украине почти половина участвовавших в опросе беженцев собирается вернуться на Украину, а 16,5% хотят остаться в Польше. При этом пятая часть респондентов ещё не определилась.

Как сообщало ИА Регнум, 31 август экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что несколько миллионов украинцев сбегут в Польшу после поражения украинской армии. По его оценкам, таких беженцев будет порядка 6 млн человек.

В Польше 2 сентября закрыли самый крупный центр поддержки украинских беженцев под Варшавой. На тот момент там было около 300 человек, которых не предупредили о таком решении, и некоторым из них пришлось вернуться на родину.

Польская газета Rzeczpospolita сообщила 4 сентября, что власти начали выдачу Киеву мужчин призывного возраста, незаконно уехавших с Украины после начала СВО. До этого Польша выдавала Украине лиц с украинским гражданством, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в европейские страны.