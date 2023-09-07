Кишинёв, 7 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» назвала вызывающими недоумение итоги аудита долга перед «Газпромом», согласно которым выплата составит $8,6 млн. Об этом 7 сентября сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан своём Telegram-канале.

Вениамин Демидецкий/ТАСС

«Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в $8,6 млн, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет $46 млн и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами», — сообщил Чебан.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября молдавский министр энергетики Виктор Парликов заявил о завершении проверки документов по долгу «Молдовагаза» перед «Газпромом». По итогам аудита, дочерняя компания «Газпрома» готова выплатить ему $8,6 млн.

По словам Парликова, несмотря на то, что «Молдовагаз» официально должен «Газпрому» $709 млн, у компании могут быть претензии к «Газпрому». С учётом этого, а также того обстоятельства, что часть суммы ($276 млн) долга не подтверждена документами, Кишинёв готов выплатить только $8,6.

По его словам, $276 млн не подтверждены документально ни «Газпромом», ни «Молдовагазом». Кроме того, заявил министр, ещё $400 млн не подлежат взысканию, поскольку у них истёк срок давности.

Аудит задолженности «Молдовагаз» перед «Газпромом» проводили две компании — британская Forensic Risk Alliance&Co и норвежская Wikborg Rein Advokatfirma.

Проведение аудита было условием согласия «Газпрома» в 2021 году продлить поставки газа в Молдавию, хотя у неё на тот момент накопился большой долг перед Москвой. Проверка должна была завершиться к октябрю прошлого года.