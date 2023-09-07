Москва, 7 сентября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. В Министерстве цифрового развития предложили больше не лицензировать услуги персонального радиовызова (пейджинга) из-за устаревания технологии. Как следует из соответствующего проекта постановления, опубликованного 7 сентября, современные стандарты сотовой связи фактически полностью его заместили.

Дмитрий Рогулин/ИТАР-ТАСС

По данным Роскомнадзора, по состоянию на июнь 2023 года в России отсутствуют действующие лицензии на услуги пейджинга. В Минцифры также запланировали прекращение лицензирования услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации, что используется в рабочих процессах сети VoIP и IP-телефонии. В министерстве указали, что эти услуги могут использовать для подмены телефонного номера, что способствует неправомерному использованию услуг связи. Проект постановления Минцифры опубликовало на портале правовой информации.

Как ИА Регнум сообщало 15 августа, Минцифры начало обсуждение стратегии развития отрасли связи до 2035 года. В соответствии с ней предполагается отказ от использования технологии 3G. В период с 2023 по 2030 год планируется разработать и внедрить вместо этого российское оборудование более высоких качественных стандартов 5G, 6G-Ready и LTE. До 2030 года в стране планируется внедрение совместного использования опорной инфраструктуры мобильными операторами в сетях 5G, а к 2035 году — 6G. Вместе с тем Минцифры планирует выделить субсидии на создание отечественных вышек 5G.

Перед этим, 30 июня, в Госдуме оценили идею повышения тарифов операторами связи на 5% выше инфляции. Как в беседе с ИА Регнум заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, предварительно необходимо всё просчитать и выяснить, не станет ли такое разрешение возможностью сохранения сотовыми компаниями привычного высокого уровня прибыли. Так он прокомментировал сообщения о желании российских мобильных операторов ежегодно повышать тарифы на 5% выше инфляции, обоснованное якобы необходимостью модернизации сетей и обновления инфраструктуры.