Вашингтон, 7 сентября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. После уничтожения в зоне военных действий на Украине британского танка Challenger 2 стало ясно, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» может сжечь любой из танков Запада. Об этом 7 сентября написал американский журнал Military Watch Magazine.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащий ВС России несет противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

«Утверждения о том, что был использован «Корнет», совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полета снаряда», — говорится в публикации.

Авторы назвали этот результат серьёзной победой для «Корнета» — переносной системы, иногда устанавливаемой на лёгкие транспортные средства.

MWM подчеркнул, что за время применения «Корнетов» они смогли сжечь все основные танки Запада: американский Abrams, израильский Merkava 4, а также немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.

Уничтожение самого тяжело бронированного танка НАТО, вероятно, вызовет в альянсе серьёзную обеспокоенность, указали обозреватели.

«Российский «Корнет» зарекомендовал себя как мощнейшая установка», — заключили они.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября появилась видеозапись уничтожения британского танка Challenger 2 ВСУ на запорожском направлении. На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как танк взрывается после попадания в него из российского противотанкового комплекса «Корнет». Ракета попала под башню, и это стало причиной детонации боекомплекта.

Обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак 14 августа написал, что ПТУР «Корнет» с двойной боеголовкой стали на Украине убийцами немецких танков Leopard. Эксперт уточнил, что двойная боеголовка «Корнета» очень эффективно пробивает реактивную броню.