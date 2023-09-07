Лондон, 7 сентября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на инфраструктуру королевства, после того как аналогичные ограничения объявили в США. Об этом 7 сентября сообщил Форин-офис на сайте правительства.

TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

«Санкции введены против 11 членов российской кибергруппировки, которая атаковала больницы и другие объекты критической инфраструктуры», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что кибератаки происходили во время пандемии COVID-19. Россиян также обвинили в использовании программ-вымогателей.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября министерство финансов США также объявило о введении санкций против 11 россиян. Причиной стали обвинения в совершении действий в сфере кибербезопасности.

Кроме того, 31 августа минфин США ввёл ограничения против российской компании, а также против гражданина КНДР и россиянина. Их обвинили в помощи Пхеньяну в получении доходов на финансирование разработки оружия массового поражения.