Загреб, 7 сентября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Хорватия начала экспортировать украинское зерно через свои порты, заявила 7 сентября первый украинский вице-премьер, министр экономики страны Юлия Свириденко после встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Мы готовы расширять возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами», — процитировала Свириденко пресс-служба министерства экономики Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о договорённостях с Хорватией об использовании портов страны на реке Дунай и в Адриатическом море для транзита зерна. Он отметил, что Киев собирается прокладывать наиболее эффективные маршруты в эти порты, чтобы максимально пользоваться всеми их возможностями.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. Президент России Владимир Путин 13 июля допустил приостановку участия России в зерновой сделке, а 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.

Украина использовала морские коридоры, предназначенные для зерновой сделки, для совершения терактов и диверсий против военных и гражданских объектов в России, отмечали, в свою очередь, в МИД России. Одновременно с приостановкой действия зерновой сделки Минобороны отозвало гарантии безопасности судоходства по соответствующему черноморскому коридору. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

Киев после этого заявил о готовности продолжать поставки сухопутным путём, но эксперты отмечали, что тогда стоимость доставки украинской продукции заметно возрастёт. МИД 6 сентября заявил, что Запад сильно преувеличил влияние Украины на глобальный рынок зерна и прекращение зерновой сделки не ухудшило мировую ситуацию с продовольствием. Как отметили в ведомстве, доля Украины в мировых поставках зерна была около 5%, а теперь уменьшается из-за сокращения посевных площадей после заражения, вызванного применением поставленных Западом боеприпасов с обеднённым ураном.