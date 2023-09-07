Анкара, 7 сентября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Власти Украины передали Турции предложение по возобновлению работы зернового коридора в Чёрном море без участия России. Об этом сообщил 7 сентября украинский посол в Анкаре Василий Боднар, его слова привело агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предложение о работе зернового коридора без России передано турецкой стороне», — сказал он.

Бондар посетовал на то, что турецкая сторона пока не дала окончательного ответа по этому вопросу. Он также назвал такую возможность «рациональным путём», так как, по его словам, корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил об отсутствии эффективных замен зерновой сделке. Он также выразил надежду на достижение решения, которое в короткие сроки сможет удовлетворить все стороны.

Турецкий лидер также указал, что согласен с Путиным, что киевским властям нужно изменить подход к России для продления зерновой сделки. Он подчеркнул, что считает справедливыми ожидания России от этого соглашения.

В ответ на это глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на такой шаг. По его мнению, позиция украинских властей в этом вопросе справедлива.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. Соглашение продлевали три раза. При этом условия российской стороны — снятие ограничений на вывод на мировой рынок российских сельхозпродукции и удобрений — Запад так и не выполнил, что и стало причиной выхода России из проекта.

Также МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.