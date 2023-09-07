Политолог раскритиковал «общую» позицию G20 по Украине
Политолог Журавлёв: у G20 не может быть единой позиции по конфликту на Украине
Москва, 7 сентября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. У G20 нет и не может быть единой общей позиции по конфликту на Украине до начала саммита, потому что с Россией никакие окончательные решения ещё не обсуждали и боевые действия на передовой пока не прекратились. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.
Ранее агентство Bloomberg написало, что страны «Большой двадцатки» (G20) выработали общий подход по Украине перед началом саммита. При этом, согласно информации агентства, с Россией ещё предстоит найти компромисс.
«Тогда уже, значит, нет никакого общего решения, единой позиции «Двадцатки», потому что Россия тоже состоит в G20, а с ней ещё ничего не решали. И меня несколько угнетает отсутствие логики в сообщении, которое передаёт Bloomberg», — отметил Журавлёв.
Он обратил внимание, что на передовой продолжаются боевые действия, а США даже готовят новый пакет военной помощи Украине и что это никак не совпадает с принятием какого-то общего решения стран — участниц организации. Журавлёв допустил, что, действительно, некоторые страны уже могли что-то обсудить по ситуации вокруг Украины.
«Но вот правильно ли они друг друга поняли — в этом вопрос. Понимание у каждого своё. И, может, например, Саудовская Аравия поняла решение как-то по-своему, иначе. Понятно, что в основе будет европейская позиция гарантий мира на Украине, иначе не будет никаких договорённостей», — поделился политолог.
По его мнению, Запад не согласится на договорённости, если они противоречат его представлению о мире. При этом, по словам Журавлёва, пока всё ещё довольно призрачными выглядят и те гарантии, которые давали страны НАТО Киеву.
«Но какие ещё гарантии для Украины могут быть помимо того, чтобы всё отдать и ничего не просить взамен, остаётся под вопросом. Но, видимо, во время саммита будет обнародовано и будет продемонстрировано некое единство, когда открыто нам в лицо озвучат решение, что якобы только так и не иначе надо действовать», — отметил Журавлёв.
Он допустил, что если источники агентства Bloomberg уверены, что многие страны G20 уже обсудили выгодное для себя решение по Украине, то они тем самым попытаются поставить Россию в неловкое положение во время саммита. По мнению политолога, в этот момент можно будет увидеть, кто из стран-партнёров России остался не преклонен перед уловками Запада, а кому не удалось устоять.
Саммит G20 будет проходить 9 и 10 сентября 2023 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в августе сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе российского МИД Сергею Лаврову возглавить российскую делегацию на мероприятии.
Председатель КНР Си Цзиньпин также отказался приезжать на саммит в Индию. В Белом доме по этому поводу заявили, что президент США Джо Байден разочарован таким решением китайского лидера.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин не договаривались не ехать на G20. Представитель Кремля отметил, что российский лидер в этом вопросе руководствовался своим рабочим графиком.
Как передавало ИА Регнум, 5 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что глава государства на саммите стран G20 поднимет тему украинского кризиса и призовёт к мирному разрешению вооружённого конфликта.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров с Киевом, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров.