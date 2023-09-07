Москва, 7 сентября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. У G20 нет и не может быть единой общей позиции по конфликту на Украине до начала саммита, потому что с Россией никакие окончательные решения ещё не обсуждали и боевые действия на передовой пока не прекратились. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

ТАСС/IMAGO/Sanjeev Verma/Hindustan Times

Ранее агентство Bloomberg написало, что страны «Большой двадцатки» (G20) выработали общий подход по Украине перед началом саммита. При этом, согласно информации агентства, с Россией ещё предстоит найти компромисс.

«Тогда уже, значит, нет никакого общего решения, единой позиции «Двадцатки», потому что Россия тоже состоит в G20, а с ней ещё ничего не решали. И меня несколько угнетает отсутствие логики в сообщении, которое передаёт Bloomberg», — отметил Журавлёв.

Он обратил внимание, что на передовой продолжаются боевые действия, а США даже готовят новый пакет военной помощи Украине и что это никак не совпадает с принятием какого-то общего решения стран — участниц организации. Журавлёв допустил, что, действительно, некоторые страны уже могли что-то обсудить по ситуации вокруг Украины.

«Но вот правильно ли они друг друга поняли — в этом вопрос. Понимание у каждого своё. И, может, например, Саудовская Аравия поняла решение как-то по-своему, иначе. Понятно, что в основе будет европейская позиция гарантий мира на Украине, иначе не будет никаких договорённостей», — поделился политолог.

По его мнению, Запад не согласится на договорённости, если они противоречат его представлению о мире. При этом, по словам Журавлёва, пока всё ещё довольно призрачными выглядят и те гарантии, которые давали страны НАТО Киеву.

«Но какие ещё гарантии для Украины могут быть помимо того, чтобы всё отдать и ничего не просить взамен, остаётся под вопросом. Но, видимо, во время саммита будет обнародовано и будет продемонстрировано некое единство, когда открыто нам в лицо озвучат решение, что якобы только так и не иначе надо действовать», — отметил Журавлёв.

Он допустил, что если источники агентства Bloomberg уверены, что многие страны G20 уже обсудили выгодное для себя решение по Украине, то они тем самым попытаются поставить Россию в неловкое положение во время саммита. По мнению политолога, в этот момент можно будет увидеть, кто из стран-партнёров России остался не преклонен перед уловками Запада, а кому не удалось устоять.

Саммит G20 будет проходить 9 и 10 сентября 2023 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в августе сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе российского МИД Сергею Лаврову возглавить российскую делегацию на мероприятии.

Председатель КНР Си Цзиньпин также отказался приезжать на саммит в Индию. В Белом доме по этому поводу заявили, что президент США Джо Байден разочарован таким решением китайского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин не договаривались не ехать на G20. Представитель Кремля отметил, что российский лидер в этом вопросе руководствовался своим рабочим графиком.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что глава государства на саммите стран G20 поднимет тему украинского кризиса и призовёт к мирному разрешению вооружённого конфликта.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров с Киевом, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров.