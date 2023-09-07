Омск, 7 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В Омской области продолжается газификация региона. 7 сентября в Омском районе ввели в эксплуатацию социально-значимый объект — газопровод-отвод и газораспределительную станцию ГРС-29. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Кроме того, сдали в эксплуатацию газопровод-связку до газораспределительных сетей Омска.

Как подчеркнул Хоценко, газ пришёл в дома жителей Кировского и Ленинского округов, а также двух районов ― Омского и Азовского. Также ГРС-29 существенно увеличит градостроительный потенциал Омска.

Только до конца года порядка тысячи домовладений получат газ. Ещё больше жителей смогут воспользоваться программой догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным, добавил глава региона.

Хоценко отметил, что работу над объектом проводили вместе с ПАО «Газпром» при личной поддержке председателя правления компании Алексея Миллера.

Строительство газопровода-отвода общей протяжённостью 49,3 км и газораспределительной станции-29 (ГРС-29) началось в Омском районе Омской области в августе 2021 года по программе развития газоснабжения и газификации российских регионов ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.

После ввода объектов в эксплуатацию появится возможность для газификации Кировского административного округа Омска и сельских поселений Омского, Азовского и Павлоградского районов Омской области.

Как сообщало ИА Регнум, в августе временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал новый указ, который предусматривает возможность получения льготниками шести категорий дополнительной субсидии из областного бюджета на догазификацию в размере до 100 тыс. рублей. Их можно направить на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке.

Среди льготных категорий — участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи и малоимущие граждане.