Екатеринбург, 7 сентября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Владелец екатеринбургской сети продуктовых магазинов «Елисейский» Александр Оглоблин закроет все торговые точки в октябре. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 7 сентября в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео Александр Оглоблин

«Решение связано с тем, что сеть не может выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам», — сказал он.

Оглоблин отметил, что в его магазинах ощутили отток покупателей в федеральные сети и к дискаунтерам. Он напомнил, что на пике развития сети она насчитывала 30 магазинов, а теперь их осталось только четыре.

Бизнесмен объявил, что последний месяц в его магазинах будут большие скидки, и пригласил покупателей. После закрытия торговых точек здания будут сдавать в аренду. Оглоблин также объявил, что теперь он сосредоточится на фабрике готовой еды, которая поставляет продукцию в том числе в федеральные сети.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года продовольственный ретейлер X5 Group, который также владеет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», закрыл последний магазин торговой сети «Карусель» через 19 лет после основания. В компании сообщили, что это вызвано изменением предпочтений покупателей, многие стали предпочитать делать покупки через интернет.

В апреле в России прекратил работу крупный сервис доставки PickPoint. Причиной для этого стало сокращение оборота из-за ухода западных ретейлеров. Кроме того, компания лишилась возможности получать финансирование от западного инвестора.