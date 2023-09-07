Санкт-Петербург, 7 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Коляска с маленькой девочкой перевернулась в автобусе в Санкт-Петербурге, сообщил источник ИА Регнум. Ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Дарья Драй ИА Регнум

Как стало известно, девочка пострадала во время торможения автобуса. Женщина везла в транспорте ребёнка 2019 рождения, но во время резкого торможения, коляска опрокинулась.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

26 августа сообщалось, что в Якутии мотоциклист сбил коляску с ребёнком. Выехавший на тротуар байкер уходил от столкновения с автобусом.