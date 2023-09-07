Киев, 7 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило украинскому олигарху Игорю Коломойскому обвинения в присвоении 9,2 млрд грн «Приватбанка» ($249 млн). Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

STR/EPA/TASS Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (в центре) перед заседанием в Шевченковском районном суде

Как заявили в НАБУ, в 2015 году Коломойский, на тот момент совладелец «Приватбанка» (национализировали в 2016 году), искусственно обязал кредитную организацию выплатить своей же офшорной компании более 9,2 млрд грн. Это было сделано под предлогом обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

После того как банк произвёл эту выплату, чтобы легализовать её, 446 млн грн перечислили на счета трёх связанных компаний под видом операций по купле-продаже ценных бумаг. Позже деньги перевели на счета ещё двух компаний.

«В конце концов средства поступили на лицевой счёт конечного бенефициара ПАО КБ «Приватбанк» [Коломойского]. Ими он распорядился по своему усмотрению — внёс в уставный капитал «Приватбанка» во исполнение требований Национального банка Украины», — сообщило ведомство.

По делу проходят ещё пять топ-менеджеров «Приватбанка»: бывший председатель правления Александр Дубилет, директор департамента межбанковского дилинга, директор казначейства, начальник департамента поддержки межбанковских операций и заместитель руководителя департамента обслуживания счетов банков-корреспондентов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября СБУ заявила о подозрении Коломойского в мошенничестве и в легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём. Он, по версии СБУ, в 2013–2020 гг. легализовал свыше 500 млн гривен ($13,5 млн), выведя деньги за рубеж при помощи подконтрольных банковских учреждений.

В этот же день Шевченковский суд Киева арестовал Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога. Его адвокат Александр Лысак заявил, что залог в размере 1,2 млрд рублей его подзащитный вносить не будет, рассчитывая оспорить решение суда.