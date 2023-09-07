Москва, 7 сентября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Продажа российской части бизнеса табачным концерном British American Tobacco произошла под нажимом властей США, считает Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее выяснилось, что табачный концерн British American Tobacco намерен продать российские активы местному менеджменту.

«Это делается под нажимом властей США, которые не так давно штрафовали корпорацию за подсанкционные продажи в Азию, — сказал Чеглов. — Однако, судя по отрывочной информации, американская компания не прочь вернуться к нам в течение двух лет. Именно на такой срок оговорено сохранение условий работы персонала. Кроме того, корпорация не запретила использование принадлежащих ей брендов, то есть стремится сохранить лояльность покупателей».

Как отметил экономист, часть российского менеджмента, насколько можно судить, состоит из экспатов. Войдут они или нет в новую структуру, пока неизвестно, но, судя по всему, это возможно. А значит, какой-то контроль над «уходящими» активами может быть сохранён.

«На осуществление реальной сделки нужны средства, и немалые — всё-таки две фабрики, и не последние по оснащению, товарный запас. Даже при условии продажи активов в полцены это большие деньги. Про привлечение инвесторов пока не сообщалось. И это наводит на мысль, что сделка заключается с правом обратного выкупа. Для потребителя эта сделка ничего не меняет. Логистика и ассортимент сохраняются, как и производство, и лояльность со стороны почти уже бывшего владельца, и госполитика по отношению к табакокурению», — констатировал Чеглов.

Таким образом, экономист пришёл к выводу, что компания де-факто пока никуда не уходит. Однако при продолжении санкционного режима вопрос разрыва отношений обострится, усложнится логистика сырья и запчастей. Ещё хуже сценарий будущего — запрет новому владельцу пользоваться брендами, потенциальная возможность ребрендинга.

«И, наверное, надо говорить о снижении качества, которое может произойти в обозримой перспективе, ибо контроль качества и стандартов у западных компаний поставлен хорошо», — заключил Чеглов.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов также обратил внимание на то, что уход из России British American Tobacco — это политическое решение, которое обусловлено давлением со стороны США и Великобритании.

«Оно не повлечёт за собой какого-то роста цен на продукцию этой компании для потребителей, поскольку линейка предложений сохранится. Де-факто ситуация будет мало чем отличаться от того, что было до сегодняшнего дня, — уверен парламентарий. — И соответственно, табачный рынок России, который есть на сегодня, останется в стабильной ситуации. Это не освобождение ниш и не передел рынка в пользу других марок».

По его мнению, эту ситуацию едва ли стоит рассматривать как шанс для российских табачных компаний.

Ранее ИА Регнум сообщало, что British American Tobacco официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством. Покупателем оказался консорциум, возглавляемый членами управленческой команды «БАТ Россия». После завершения сделки предприятия российского и белорусского бизнеса получат общее название ITMS Group.

British American Tobacco производит такие марки сигарет, как Kent, Dunhill, Lucky Strike, Rothmans, Pall Mall.

До этого стало известно, что продажу своих активов в России завершила компания Heineken. Цена покупки бизнеса Heineken составила 1 евро за 100% акций. Как заявила компания, эта сделка приведёт к исключительным убыткам в размере 300 млн евро.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив, заявил о том, что на российском рынке должны преобладать отечественные товары, а импортные могут быть только дополнением.

До этого он напомнил, что власти РФ никогда никого не выгоняли с российского рынка.