Вашингтон, 7 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. В западных странах совершенно не ожидали от российских солдат решимости в защите своих территорий в конфликте на Украине. Об этом 7 сентября заявил бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«У Запада есть очень плохая привычка, и он повторял её на протяжении всего этого противостояния с Россией и даже до него, — там недооценили решимость русских», — сказал он.

Бывший морпех пояснил, что в отличие от спонсирующего киевские власти Запада для россиян в этом конфликт решается вопрос выживания, а потому они готовы пойти на всё ради победы.

Берлетик отметил, что Запад также удивило, что на запорожском направлении российская оборона оказалась настолько грозной, что солдаты Вооружённых сил России успешно противостоят обученным НАТО подразделениям ВСУ, которые рассчитывали там легко победить.

Как сообщало ИА Регнум, ранее аналитик разведывательного управления Пентагона (DIA) Трент Мол признал, что американская сторона недооценила российских военных в преддверии украинского контрнаступления. Он добавил, что считает, что большая часть российских укреплений всё ещё не затронута наступлением ВСУ.

Позднее британский журнал Economist написал, что в администрации США считают, что контрнаступление ВСУ может продолжаться ещё шесть-семь недель. По данным издания, часть американских чиновников полагает, что бросившие в бой большую часть резервов и потерявшие огромное количество личного состава украинские военные вряд ли смогут добиться существенного успеха.

Перед этим экс-премьер Украины Николай Азаров отметил, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тысяч человек. Он отметил, что это сравнимо с населением крупного областного центра на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 сентября рассказал, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли более 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он добавил, что для того, чтобы скрыть провал наступления, украинские военные осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.