Москва, 7 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Мотоциклист сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошёл на юге столицы. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Софья Сандурская/ТАСС

«На Кировоградской улице водитель мотоцикла совершил наезд на маму с ребёнком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 августа в Якутии мотоциклист сбил коляску с ребёнком. Авария произошла в городе Мирном. Выехавший на тротуар байкер уходил от столкновения с автобусом, который не уступил ему дорогу. В результате ДТП двухлетняя девочка получила тяжёлую открытую черепно-мозговую травму. В состоянии травматического шока её госпитализировали в Мирнинскую больницу, мать ребёнка не пострадала.

В начале июля в Октябрьском районе Волгоградской области подросток, двигавшийся на мотоцикле, сбил двух пешеходов — 13-летнюю девочку и 17-летнего подростка. Всех троих участников ДТП госпитализировали.