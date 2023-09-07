Санкт-Петербург, 7 сентября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 6 сентября задержали 38-летнего Дмитрия Спиркова, его обвиняют в заказе убийства 61-летнего Олега Потемкина, гендиректора фирмы по оказанию ритуальных услуг, которое совершили более 10 лет назад. Об этом ИА Регнум сообщил источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

Преступление произошло в мае 2012 года на кладбище возле деревни Пикалёво Ленинградской области. Трое мужчин избили Потёмкина, от чего он скончался в больнице.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», следователи нашли исполнителей. Михаил Васюк отбывает наказание с 2016 года. Кроме того, 31 июля 2023 года в Санкт-Петербурге задержали Алексея Груздева, а его брата Александра Груздева — 1 августа в Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года в ФСБ сообщили о раскрытии убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершённого в 1997 году. Исполнители признались, что совершили преступление по заказу лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова по прозвищу Кумарин.

При этом Барсуков с 2009 года находится в колонии строгого режима. Сначала его приговорили за рейдерский захват магазинов в Петербурге, потом добавили срок за покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала, а в 2019 признали виновным в создании ОПГ. Его в общей сложности приговорили к 23,5 года заключения.