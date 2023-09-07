Вашингтон, 7 сентября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкционные меры в отношении 11 россиян за действия «в сфере кибербезопасности». Информация об этом 7 сентября появилась на сайте ведомства.

РИА Новости

Отмечается, что все перечисленные в перечне лица попали в него за «действия в сфере кибербезопасности». При этом конкретные причины введения санкций не уточняются.

В списке кроме имён, фамилий и мест рождения у некоторых россиян, против которых вводятся санкционные меры, также указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября минфин США ввёл санкции против российской компании, а также в отношении граждан КНДР и России. В ведомстве отметили, что указанные лица поддерживали или помогали получать доход северокорейским организациям, которые связаны с разработкой оружия массового уничтожения.

Также 24 августа американский минфин объявил о введении санкций в отношении 11 физических лиц из России и Международного детского центра «Артек». В число физлиц попали мать главы Чечни Рамзана Кадырова и директор «Артека» Константин Федоренко.