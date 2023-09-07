Санкт-Петербург, 7 сентября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В Петербурге в бизнес-центре рухнул лифт. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

РЕН ТВ

Уточняется, что инцидент произошёл в двухэтажном здании на улице Циолковского в Адмиралтейском районе днём 7 сентября.

По предварительной информации, в здании упал промышленный лифт. Он рухнул на двух рабочих, которые были внизу. Мужчины получили серьёзные травмы.

На место выехали спасатели, который извлекли пострадавших из шахты и передали медикам.

Как сообщало ИА Регнум, в 14-этажном жилом доме в подмосковном Воскресенске 22 июня с высоты пятого этажа рухнул в шахту лифт. В кабине находились два человека, мужчина и женщина. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее, 9 июня сообщалось, что в многоэтажке на Штурвальной улице на северо-западе Москвы лифт упал на двоих рабочих. В кабине лифта людей не было. Один из пострадавших рабочих позднее скончался в больнице.

Ещё одного рабочего насмерть зажало лифтом во время его ремонта в жилом доме в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы. Ход процессуальной проверки взяла под контроль Нагатинская межрайонная прокуратура.

В августе грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы. Один рабочий погиб, ещё один пострадал.