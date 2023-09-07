Москва, 7 сентября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Жительница Москвы вызвала полицию, заметив на дереве квадрокоптер. Дрон оказался игрушечным, сообщил 7 сентября источник ИА Регнум.

George Kroeker/unsplash

Сообщение в полицию поступило в 14:51 мск накануне, 6 сентября. 37-летняя жительница Москвы рассказала правоохранителям, что на высоте двух метров над дорогой висит на ветке квадрокоптер.

На место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что квадрокоптер — игрушечный. Когда им играли дети, дрон застрял на дереве в листве.

Выяснилось также, что квадрокоптер размером примерно с лист А4 и весом 100 г не имеет блока питания, нет у него и видеокамер. Вещь правоохранители изъяли.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая в Москве ввели запрет на запуск беспилотников. Мэр Сергей Собянин заявил, что несанкционированный запуск дронов повлечёт административную и уголовную ответственность. Запрет касается всех беспилотников, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд.

В настоящее время запрет на использование беспилотников действует в 64 российских регионах. В ряде субъектов этот запрет ввели ещё в 2022 году, в том числе в Ростовской области, в Крыму.