Киль, Германия, 7 сентября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше, чем США. Об этом 7 сентября сообщил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европа явно обогнала США с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше. Ключевой причиной этого стал новый «Украинский фонд» ЕС на сумму в €50 млрд», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Отмечается, что общий объём обещанной ЕС помощи превысил €130 млрд, обещанной США — менее €70 млрд.

«Удивительно, как быстро Европа перешла к длительной, многолетней программе поддержки Украины. Для сравнения, США сейчас сильно отстают, не взяв на себя каких-либо новых существенных обязательств за последние месяцы», — заявил глава проекта по мониторингу международной помощи Украине Кристоф Требеш.

По его словам, удвоение помощи Евросоюзом является заметным изменением по сравнению с 2022 годом, когда в этом вопросе лидировали США.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня страны ЕС условились продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине столько, сколько понадобится. В заявлении подчеркнули, что Европейский фонд мира и Миссия военной помощи ЕС продолжат оказывать финансовую поддержку Украине. 30 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о создании фонда военного содействия Украине на 2024–2027 годы объёмом в €5 млрд в год. По его словам, он должен стать ключевым элементом поддержки Киева. Однако на следующий день Боррель сообщил, что ЕС не смог разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира Украине.

Позднее издание PressTV заявило, что ЕС продолжает спонсировать Киев в ущерб собственной экономике, несмотря на высочайший за последний год уровень банкротства в европейских компаниях. Отмечалось, что всё больше аналитиков приходят к выводу, что антироссийские санкции нанесли огромный ущерб не России, но Евросоюзу, в частности в росте цен на энергоресурсы и росте инфляции на фоне отказа от российского топлива. Москва в то же время направила НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, а глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью России. В Кремле также подчёркивали, что поставки оружия Киеву не способствуют разрешению украинского конфликта и имеют негативный эффект.