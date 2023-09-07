Липецк, 7 сентября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Липецке правоохранители задержали подозрительного мужчину, на неадекватное поведение которого пожаловались сотрудники одной из школ. Вскоре после задержания мужчина умер прямо в полицейском автомобиле. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл накануне, 6 сентября. Наряд полиции прибыл на вызов в местную школу. Замдиректора пожаловалась на странного мужчину, который ведёт себя неадекватно на территории учебного заведения и отказывается уходить.

Правоохранители задержали нарушителя, надели на него наручники и усадили в служебное авто. Буквально через час мужчина умер. Его личность в настоящее время устанавливается. Известно, что на вид ему около 30 лет. Причины внезапной смерти нарушителя устанавливаются.