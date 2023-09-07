Москва, 7 сентября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Чтобы сохранить рынок такси в России и удовлетворить интересы автовладельцев, необходима комплексная серьёзная реформа ОСАГО или даже гибридное страхование, иначе может пострадать целая отрасль перевозчиков. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) пришли к выводу, что из-за неподъёмных цен на ОСАГО с российского рынка такси может уйти треть водителей, а доходы отрасли сократятся на 380 млрд рублей. Также совокупный заработок самих таксистов может упасть на 195,9 млрд рублей, а цены на перевозки поднимутся на 30%.

«Ситуация действительно очень сложная. ОСАГО становится главным стопором целой отрасли такси, от которой зависит более миллиона человек по данным правительства. И мы понимаем, что многие годы Центробанк ничего не делал, чтобы эту ситуацию исправить. Контроль и надзор в этой сфере отсутствуют напрочь. И это даёт основания предполагать, что ситуация и дальше будет усугубляться», — поделился Шапарин.

По мнению эксперта, надежда на улучшение останется, если Банк России изменит свою политику или передаст контроль за этим рынком другому ведомству. По словам Шапарина, стоимость и условия оформления страховых полисов всё больше определяет интересы бизнеса, а не общества и автомобилистов.

«Чтобы сохранить рынок такси и в целом удовлетворить интересы автовладельцев, которые точно также страдают помимо таксистов, нам необходима комплексная серьёзная реформа ОСАГО с тем, чтобы прекратить этот бизнес подход к данной сфере и вспомнить про социальный», — отметил автоэксперт.

Он указал, что в разных странах, в том числе и в Белоруссии, меры страхования больше ориентированы на возможности автомобилистов, чтобы они могли свободно совмещать работу в сфере перевозки и личные поездки. К слову, и сама страховка ОСАГО у соседей, как отметил Шапарин, в разы ниже. Одним из вариантов решения проблем убыточного страхования для таксистов эксперт назвал гибридный метод.

«Гибридное страхование — это отличная история, которая позволит водителю не иметь два полиса, а доплачивать некую небольшую сумму за возможность работать в такси и оценивать эту сумму исходя из количества фактического времени, которое отработано. Это позволит гибко подходить к вопросу, но боюсь, что страховые компании будут зубами и когтями сопротивляться этому», — поделился Шапарин.

Он обратил внимание, что страховым компаниям, как правило, выгодно, чтобы автомобилист имел два полиса. И нередко, как заметил Шапарин, представители компаний побуждают водителей дополнительно оформить и ОСГОП — страховой полис, подразумевающий обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.

Ранее инициатива главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова по снижению цен на полис страхования ОСАГО для российских автомобилей не нашла поддержки в правительстве. Комиссия по законопроектной деятельности этот законопроект не одобрила. В правительстве пояснили, что Центробанк регулирует базовые тарифы и коэффициенты страхования, а также их применение страховщиками для определения страховой премии по ОСАГО в соответствии с действующим законом. При этом полная или частичная компенсация страховых премий для отдельных категорий страхователей за счёт повышения тарифов для других категорий не допускается, указано в документе.

В апреле комитет Совета Федерации по экономической политике предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков, исходя из показателей аварийности только действующих водителей фирмы.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Росстата, стоимость перевозки в такси побила рекордный максимум за последние десять лет — с 2014 по 2023 год — и достигла 32,5 рубля в расчете за 1 км. Сообщается, что самый большой рост цен — 4,03% — произошел в первой половине 2023 года. Предыдущий рекорд был в первом полугодии 2022 года — 2,7%.