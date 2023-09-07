Омск, 7 сентября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. 7 сентября запущено движение по полностью обновлённому участку дороги, ставшей в результате ремонта четырехполосной. Это автодорога регионального значения, которая соединяет Калачинский, Кормиловский, Горьковский и Нижнеомский районы с Омском, а также обеспечивает выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-254 «Иртыш» в направлении Новосибирска.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко открыл движение по участку автодороги из Омска в Новосибирск

Реконструкция автомобильной дороги Омск — Нижняя Омка значительно улучшила условия транспортного сообщения в границах омской городской агломерации и разгрузит альтернативный маршрут въезда в Омск.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко открыл движение по участку автодороги из Омска в Новосибирск

«Продолжаем выполнять поручения нашего президента Владимира Владимировича Путина по снижению аварийности и травматизма на дорогах. Отремонтирован участок на Сыропятском тракте протяжённостью 6 км на выезде из города Омска в сторону Новосибирска», — заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. По его словам, на этом участке высокая интенсивность движения, а реконструкция позволит избегать скоплений машин, пересечений со встречным потоком, а также снизить количество столкновений.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко открыл движение по участку автодороги из Омска в Новосибирск

«При поддержке премьера России Михаила Владимировича Мишустина нам удалось заменить часть областного финансирования в реконструкцию дороги на федеральные средства, и мы вместе с правительством Российской Федерации этот участок сдаём, как и было обещано в сентябре, — наши дорожники с задачей справились», — отметил Хоценко.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко открыл движение по участку автодороги из Омска в Новосибирск

Глава региона добавил, что реконструкция дороги Омск — Нижняя Омка будет продолжена. «На следующий год будем уже 17,5 км хорошей четырехполосной дороги сдавать. И дальше будем строить, продолжать ремонтировать не только областные, местные дороги, но и федеральные, также как на прошлой неделе мы открыли движение на реконструированном участке трассы в сторону Тюмени, а сегодня — на Новосибирск», — сказал Хоценко.