Москва, 7 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 7 сентября, что не располагает информацией о якобы аресте подозреваемого в коррупции бывшего командующего 1-й армией ПВО особого назначения генерал-майора Константина Огиенко.

«Нет, я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счёт», — заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее 7 сентября появились данные о том, что суд отправил в СИЗО Огиенко, заподозренного в получении взятки. Как пишет ТАСС, Огниенко прекратил занимать пост командующего первой армией ПВО в июле этого года.