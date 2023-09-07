Эр-Рияд, 7 сентября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию, которая в данный момент сложилась в национальном чемпионате Португалии по футболу. Его слова 7 сентября привела португальская газета Record.

imago images/PA Images/ТАСС Криштиану Роналду

По словам 38-летнего футболиста, его не удивляет большое количество споров в национальных чемпионатах по футболу, однако в Португалии их слишком много, и это, по мнению игрока, является одной из проблем национального первенства.

Роналду отметил, что считает, что из-за этого чемпионат Португалии в ближайшее время не станет одной из лучших футбольных лиг, каковыми являются английская Премьер-лига, испанская Примера или немецкая Бундеслига.

«Я португалец, и меня это беспокоит. Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она такой не является и не станет», — пояснил он.

Игрок уточнил, что считает, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем национальное первенство Португалии, так как в нём меньше ненужной суеты и более известные игроки.

«Я надеюсь, что всё в чемпионате Португалии станет лучше. Я знаю, что это будет сложно. Может быть, невозможно. То, что происходит в последнее время, оказывается цирком», — добавил нападающий.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля Роналду заявил, что не собирается возвращаться в европейский футбол. По его словам, в последнее время уровень футбола в Европе сильно упал, и единственной достойной лигой осталась только АПЛ.

Португальский нападающий 7 сентября объявил, что его соперничество с аргентинским форвардом американского клуба «Интер Майами» Лионелем Месси завершено. Он отметил, что это было хорошее противостояние.